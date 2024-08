Sargeant ja Williams lõpetasid keset hooaega koostöö

Teist hooaega vormelispordi kuninglikus sarjas sõitnud Sargeant oli üks kolmest sõitjast, kes polnud tänavu punktiarvet veel avanud. Mullu teenis ta 22 etapiga ainult ühe punkti.

Kuigi Williams oli varasemalt kinnitanud, et Sargeanti vahetab järgmisest hooajast välja hispaanlane Carlos Sainz Jr., siis viimaseks piisaks karikasse sai eelmisel nädalavahetusel aset leidnud Hollandi GP, kus ameeriklane tegi vabatreeningul avarii, millega hävitas auto mootori ja käigukasti. Väidetavalt läks Sargeanti õnnetus Williamsile maksma üle poole miljoni euro.

Järelejäänud üheksal etapil täidab ameeriklase poolt vabaks jäetud kohta meeskonna noorteprogrammi kuuluv Franco Colapinto. 21-aastane argentiinlane võistles praeguseni vormel-2 sarjas, kus ta asub kümne etapi järel kokkuvõttes kuuendal kohal.

Colapinto debüteerib juba tuleval nädalavahetusel Itaalias Monza ringrajal.

