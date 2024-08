Kiltsi lennuväljal toimub nädalavahetusel suve tähtsaim kiirendusvõistlus

Laupäeval ja pühapäeval toimub Haapsalus Kiltsi lennuväljal järjekordne Wildcards Drag Race. Tegemist on rahvusvahelise kiirendusvõistlusega, kus lisaks Eestile on osalejaid ka Lätist, Leedust ja Soomest. Kokku tuleb starti üle 120 masina ja kiiremad neist läbivad 100 meetrit ligi ühe sekundiga.

"Tegemist ei ole ainult kiirendusvõistlusega, julgen öelda, et see on festival. Lisaks sportlikule osale on erinevat liiki meelelahutust ja atraktsioone, mis pakuvad rõõmu igas vanuses pereliikmele. Eraldi on olemas lasteala, kus on batuudikeskus, näomaalingud, suhkruvatt ja mängumaa," rääkis Wildcards Drag Race korraldaja Herly Saar.

"Lisaks eelnimetatule on toidutänav, minispa, öökino ja afterparty. Oleme mõelnud ka neile, kes soovivad kohapeale ööbima jääda ehk avatud on karavani- ja telkimisala," lisas Saar.

Lisaks autode kiirendusele toimub ka Unimoto kiirendus. "Need on üherattalised mootorrattad, mis võtavad mõõtu sajajalasel (30.48 m) distantsil. Pöörane, mis masinaid selle tarvis on valmis ehitatud," sõnas Saar.

Sündmusele on oma õla alla pannud ka EST1 Racing, mille meeskonnajuht Raimo Kulli kirjeldab sündmust järgmiste sõnadega: "Wildcards MC on meie hea partner juba aastaid ja kuna nende korraldatav kiirendusshow on suve suurim, siis otsustasime seda toetada. Meie kireks on kogu mootorisport, olgu see kart, ringrada või kiirendus. Wildcards MC on väga palju panustanud Eesti kiirendusspordi arengusse ja meie oleme uhked, et saame oma ala professionaalidega koostööd teha."

Rajale läheb ka Eesti kiirendusspordi au ja uhkus Andres Arnover, kes tegi möödunud nädalavahetusel Hockenheimis Eesti autospordi ajalugu, võites esimese eestlasena kiirenduse Euroopa meistrivõistluste etapi. "Eelmisel aastal õnnestus tulla hooaja kokkuvõttes Euroopas pronksile ja nüüd ka etapp võita. Kodupubliku ette tulemine on alati eriline kogemus, eks proovime Wildcardsil oma parima teha," ütles Arnover.