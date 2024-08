Üheksakesi lõpetanud Kalju duubel pööras 0:3 kaotusseisu võiduks

Kalju jäi Ülenurme staadionil peetud mängus kolmandal minutil 0:1 ja viiendal minutil 0:2 kaotusseisu, kui Tartu Kalevi eest tegid skoori Andre Varusk ja Kris Edvard Kohv. Avapoolaja lõpus sai Kalju väravavaht Robert Tischler punase kaardi, misjärel viis Varusk võõrustajad vaheajale 3:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee.

Kümnemeheline Kalju lõi teisel poolajal koguni viis väravat. 3:3 viigini jõuti 74. minutil, 4:3 asuti juhtima 78. minutil ja lõppseis 5:3 vormistati 83. minutil. Kalju eest lõi kaks väravat Guilherme Carvalho ning korra sahistasid võrku Mihhail Orlov, Igor Subbotin ja Nikita Ivanov. Mängu lõpus sai punase kaardi ka Endrik Jaaniste ehk Kalju lõpetas kohtumise üheksakesi.

Kalju duubel kerkis tabelis teiseks, möödudes ühe punktiga Kuressaare duublist ja kahe punktiga Tallinna Legionist. Tabeliliider on Tartu Tammeka duubel, kes alistas võõrsil Legioni teise poolaja väravatest 2:0. Seejuures Legion jättis 0:0 seisul realiseerimata kaks penaltit ja Tammeka jäi pärast juhtväravat kümnekesi väljakule. Tammeka edu Kalju ees on seitse punkti.