Henrik Ojamaa lõpetas koondisekarjääri

Ojamaa debüteeris Eesti koondise särgis 2012. aastal, kui alustas 21-aastasena Tarmo Rüütli käe all maavõistlusmängu Horvaatia vastu põhikoosseisus, kirjutab Soccernet.ee. Karjääri jooksul esindas ta meeste koondist kokku 63 mängus, millest 15 lõppesid võidu ja 10 viigiga.

Ojamaa lõi rahvuskoondise eest ka ühe värava: 2018. aasta maikuus viis ta Eesti 23. mänguminutil juhtima Balti turniiri kohtumises Leeduga, mis võideti 2:0. Kolm aastat hiljem krooniti ta koos Eesti koondisega 83 aasta järel Balti turniiri võitjaks. Ojamaa viimaseks mänguks meeste koondise särgis jäi möödunud aasta oktoobris toimunud maavõistlusmäng Taiga, mis lõppes 1:1 viigiga.

"Ta selg on sellises seisus, et ta ei saa enam koondist aidata. Olen näinud, kui kehvasti võib koormus talle vahel mõjuda: on perioode, kus ta käib nädal aega täitsa kõveralt ringi, sest selg on täiesti krampis ja lukus," kommenteeris koondise peatreener Jürgen Henn koondise pressikonverentsil.

"Koondise esindamine pakkus läbi aastate palju emotsioone," ütles Ojamaa. "Aitäh kõigile mängijatele, treeneritele ja taustajõududele, kellega koos töötasin ning fännidele, kes nii halvas kui heas meeskonda toetasid! Nüüd on käes aeg teha ruumi noorematele mängijatele. Järgin edaspidi suure huviga koondise tegemisi ja soovin kõiges edu!"