Sesks saab võimaluse sõita ka Tšiili MM-rallil

Kolme nädala pärast 25. sünnipäeva tähistav lätlane tegi Ford Puma Rally1 masinaga juuni lõpus ilusa WRC-debüüdi, kui saavutas hübriidajamita masinaga viienda koha ning oli juulis kodurallil hübriidiga sõites kinni pjedestaalikohas, kuni tehniline probleem langetas ta punktikatsel lõpuks seitsmendaks.

Nüüd saab Sesks WRC-sarja promootori abiga võimaluse ka septembri viimasel nädalavahetusel toimuval Tšiili rallil, kus ta keerab M-Spordi Fordi rooli koos Adrien Fourmaux' ja Gregoire Munsteriga.

"Oleme väga tänulikud, et saame kaks kuud pärast oma viimast rallit taas Rally1 masinaga sõita. See on olnud uskumatu seiklus ja sõidukogemus muutub üha paremaks. Tahan väga tänada WRC promootorit ja M-Sporti nende toetuse ja koostöö eest, sest Tšiilis võistlemine on tõeliselt suurepärane," rääkis Sesks.

"Kahtlemata saab see olema suureks väljakutseks, sest võistleme hübriidita autoga aeglasel kruusal ja kõrgustes, mis saab olema raske nii auto kui sõitja jaoks. See on nõudlik, aga armastame väljakutseid. Sõidame ilma hübriidita rallil, mida me ei tunne, ehk oleme taas tagaajaja rollis, ent usun, et oleme valmis. Ootame seda väga," tõdes lätlane.