Beckham järelhüüdes endisele Inglismaa treenerile: olen igavesti tänulik

Aastatel 2001-06 Inglismaa koondist juhendanud Eriksson avaldas jaanuaris, et tal on diagnoositud ravimatu vähk ning et tal on parimal juhul jäänud elada aasta. Mõned päevad tagasi linastus voogedastusplatvormil Amazon Prime tema elust rääkiv dokfilm "Sven", mille lõpukaadrites jättis Eriksson jalgpalliüldsusega hüvasti.

"Meie isa Sven-Göran Eriksson uinus sel hommikul Sunnes oma kodus rahulikult. Ta rääkis meile aasta alguses oma raskest haigusest ning jalgpallisõbrad üle kogu Euroopa vastasid sellele hiilgavalt. Paljud klubid Inglismaal, Itaalias, Portugalis ja Rootsis kutsusid ta külla, see oli nii tema kui meie jaoks unustamatu. Loodame, et mäletate Svennist hea ja positiivse inimesena, nagu ta alati meie jaoks oli," kirjutasid Erikssoni lapsed Lina ja Johan esmaspäeval avalikus teates.

Eriksson on peamiselt tuntud oma tööga Inglismaa jalgpallikoondise eesotsas, kuigi pika karjääri jooksul juhendas ta teiste seas ka Benficat, Sampdoriat, Laziot, Manchester Cityt, Leicester Cityt ja Mehhiko koondist. Pärast Inglismaa peatreeneriks saamist nimetas ta koondise kapteniks David Beckhami, kes kandis Erikssoni ametiajal paela 57 matšis.

"Sven, tänan, et olid see inimene, kes sa olid - alati kirglik, hooliv, rahulik ja tõeline džentelmen. Olen igavesti tänulik, et tegid minust oma kapteni," kirjutas Beckham sotsiaalmeedias. "Mul ei olnud võimalust Sveni käe all mängida, aga tean, kui austatud ta mängijate poolt oli," sõnas Inglismaa praegune kapten Harry Kane.

Erikssoni perekonnale ja lähedastele saatsid kaastundeavalduse paljud toonased Inglismaa koondislased, teiste seas näiteks Wayne Rooney, Peter Crouch, John Terry ja Frank Lampard. "Ta hoolis tõeliselt sellest, millised me oleme ka inimestena. Kuhu iganes läks, oli ta superstaar ja ta võttis selle omaks - temast õhkas klassi," meenutas Erikssoni käe all Manchester Citys mänginud väravavaht Joe Hart.