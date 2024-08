Colombia täht James siirdub taas Hispaania kõrgliigasse

Kümme aastat tagasi MM-il kuldse saapa auhinna ehk turniiril enim väravaid löönud James liitus selle suurturniiri järel Madridi Realiga ning mängis klubi eest kuus hooaega. Enne mängis ta Porto ning Monaco eest.

Real saatis ta kaheks hooajaks Müncheni Bayernisse laenule, seejärel mängis Rodriguez ühe hooaja Inglismaal Evertoni eest, aga siirdus siis Katari (Al-Rayyan), siis Kreekasse (Olympiakos) ja on viimased kaks aastat mänginud Brasiilias (Sao Paulo).

Rodrigueze leping Brasiilia klubiga lõppes sel suvel ning tööd otsiv ründaja sai hakkama suurepärase koondisesuvega, kui ta valiti Copa Americal turniiri parimaks mängijaks. Colombia jõudis Kesk- ja Lõuna-Ameerika meistrivõistlustel finaali, kuid pidi seal siiski Argentina paremust tunnistama.

Nüüd teatas Hispaania kõrgliigas mängiv Rayo Vallecano, et on sõlminud 33-aastase Rodriguezega lepingu. Mullu pääses klubi napilt väljalangemistsoonist ning lõpetas hooaja 17. kohaga, tänavust hooaega on Rayo Vallecano alustanud ühe võidu ja ühe kaotusega.