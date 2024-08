Õilme Võro jooksis lubatust tugevama tuulega Eesti rekordist kiiremini

Tänavuse välihooaja alguse vigastuse tõttu vahele jätnud Võro võitis naiste 100 m jooksu ajaga 11,33. See on kahe sajandiku võrra nobedam kui 2014. aastast Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord. Kuna Võro jooksus puhus taganttuul 2,1 m/s, siis uue tippmargina 11,33 kirja ei lähe. Lubatud on taganttuul kuni 2 m/s, vahendab Delfi Sport.

28-aastase Võro ametlikuks isiklikuks rekordiks jäi mullu joostud 11,42, millega ta on Eesti läbi aegade edetabelis Balta järel teine. 60 m jooksus on Võro kirja saanud 7,24, Balta 7,29.

Toivo Pruuli mälestusvõistluste meeste 100 m jooksu võitis mitmevõistleja Rasmus Roosleht ajaga 11,07.