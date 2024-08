Selgus Eesti külgkorvikrossi koondis Rahvuste krossil

Eesti lipu all on võistlustules Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp, Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu ja Gert Gordejev/Niki Debruyne. Varumeesteks on Robert Lihtsa/Markus Lina, vahendab msport.ee.

Koondise mänedžeri Margo Sonni sõnul oli tänavu tiimi mõnevõrra kergem kokku panna, sest meestel on suur soov oma riiki esindada ja tööd tiimi pääsemise nimel alustatakse juba hooaja alguses. Ta lisas, et koondise tase on hea ja kõik mehed on sel hooajal näidanud head kiirust.

Eelmisel aastal saavutati koosseisuga Robert Lihtsa/Markus Lina, Markus Normak/Oliver Sebastian Lamp ja Tanel Reesna/Sten Niitsoo Itaalias kõrge viies koht. "Ilmselgelt lähevad kõik koondise liikmed endast maksimumi andma. Suurepärane oleks muidugi, kui suudaksime eelmise aasta tulemust korrata," sõnas Sonn.

Loketi krossirajal toimuva Rahvuste krossi teeb tänavu eriliseks see, et kui varem on külgkorvide võistluse korraldajaks olnud FIM Europe, siis nüüd toimub võistlus Rahvusvahelise Motoföderatsiooni egiidi all. Samuti on nüüdsest korvide võistlussõidud viis minutit pikemad.