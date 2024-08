Eesti jalgpallikohtunikele usaldati Meistrite liiga mängud

Jalgpalli naiste Meistrite liiga algab septembrikuus eelringi kohtumistega, kus lisaks valitsevale Eesti meistrile Tallinna FC Florale astuvad väljakule ka Eesti naiskohtunikud. Eri ülesandeid on UEFA sarjades määratud täitma teisedki ametnikud.

Eesti väljakukohtunik Reelika Turi ja abikohtunik Sandra Nigulis määrati ametisse Meistrite liiga eelringi 11. alagruppi, mis toimub Rumeenias Ovidius 4.–7. septembrini. Alagrupi koosseisu kuulub kolm võistkonda: KFF Mitrovica (Kosovo), FCV Farul Constanța (Rumeenia) ja Vaalerenga (Norra), kusjuures esimesed kaks alustavad turniiri poolfinaalist ning paari võitja kohtub Norra naiskonnaga finaalis.

Mitrovica ja Farul Constanța vahelises poolfinaalis on Turi ametis peakohtunikuna ning Nigulis täidab esimese abikohtuniku ülesandeid. Eesti õigusemõistjate kõrval kuuluvad brigaadi ka teine abikohtunik Arzu Görgün ja neljas kohtunik Gamze Durmus Pakkan (mõlemad Türgi), kohtunike tegutsemist vaatleb hollandlane Regien Belksma-Konink.

Hagi akadeemia staadionil kõlab avavile 4. septembril kell 17.00. Eesti ja Türgi õigusemõistjad on ametis ka 7. septembril toimuvas finaalis, brigaadisisesed rollid on selgumisel.

Kohtunikebrigaad on selgunud ka Tallinna Flora naiskonna esimeses mängus, kui Eesti meister läheb 10. grupi poolfinaalis vastakuti Eesti koondise ründaja Vlada Kubassova koduklubi Ferencvarosiga (Ungari).

4. septembril kell 17.30 Budapestis toimuva mängu peakohtunik on Rita Vehapi (Kosovo), teda abistavad äärtel Fitore Govori (Kosovo) ja Line Cathrine Nymoen (Norra) ning neljas kohtunik on Emilie Rodahl Torkelsen (Norra). Samal päeval kell 13.00 kohtuvad esimeses poolfinaalmängus Poltava Vorska (Ukraina) ja RFS (Läti), kus tegutsevad Kreeka ja Hispaania kohtunikud.

Poolfinaalide võitjad kohtuvad 7. septembril kell 17.30, kolmanda koha mäng peetakse samal päeval kell 13.00.

Naiste Meistrite liigas on delegaadina ametis EJL-i naiste koondiste administraator Raili Ellermaa, kes tegutseb Londoni Arsenali (Inglismaa) poolt võõrustatava 3. alagrupi kohtumistel. Nimekate võistkondadega alagruppi kuuluvad Arsenali kõrval ka Madridi Atletico (Hispaania), Glasgow Rangers (Šotimaa) ja Rosenborg (Norra).

4. septembril toimuvates poolfinaalides lähevad vastamisi Arsenal ja Rangers ning Atletico ja Rosenborg, finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 7. septembril.

Meistrite liiga esimese eelringi gruppide võitjad pääsevad edasi teise eelringi, kus jagatakse kokku 12 pääset võistlussarja põhiturniirile. Eelringides ei osale neli võistkonda – Barcelona, Chelsea, Lyon ja Müncheni Bayern –, kes alustavad võistlemist põhiturniiril.

Enne naiste Meistrite liiga hooaja algust selguvad põhiturniiride lõplikud koosseisud UEFA meeste klubisarjades ning Konverentsiliiga sõelmängul on kohtunike vaatlejana ametis EJL-i kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik.

Eestlane teenis määramise NK Celje (Sloveenia) ja Pyuniku (Armeenia) sõelmängu teises vaatuses, mida teenindab Austria kohtunikebirgaad: peakohtunik on Christian-Petru Ciochirca, abikohtunikud on Maximilian Weiss ja Michael Obritzberger, neljas kohtunik on Alan Kijas ning videokohtunikena tegutsevad Manuel Schüttengruber ja Julian Weinberger.

Sõelmängude esimeses vaatuses sai Pyunik kirja 1:0 võidu. Edasipääseja selgub Celje staadionil 29. augustil kell 21.15.