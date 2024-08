Eesti tõukerattur krooniti maailmameistriks

24-kilomeetrine maratonidistants sõideti 6-kilomeetrisel ringil, mille profiil soosis eelkõige sitkeid ronijaid. "Enesetunne oli hea ja täpselt minu rada, kus üks raske tõus järgnes teisele," võttis tugeva maastikusõitjana tuntud Avikson kuldmedaliga lõppenud võistluse kokku.

Naisjuunioride seas võitis Eliisa Villako kolmandat päeva järjest hõbemedali. Distantsi alguses ettevaatlikult liikunud Villako kogus esimese ringi jooksul üha enam enesekindlust ning näitas järgmistel ringidel väga head minekut. "Täna oli natuke lihtsam, sest konkurendid ja nende tase olid eelmistest päevadest juba tuttavad," sõnas eelmistel päevadel ka sprindis ja kriteeriumis teisena lõpetanud Villako.

Eesti tõukeratturite saagiks jäi kolme päevaga üks kuld, kaks hõbedat ja kolm pronksi. Eesti Tõukerattaliidu president Aigar Nuuma tõdes, et võistluste eel poleks osanud oodata, et maailma tõukerattaspordi keskusest sedavõrd uhke medalisaagiga naastakse. "Nüüd võib julgelt väita, et rahvusvahelisel tasemel meid teatakse ja tuntakse ning küllap edaspidi ka kardetakse," ütles Nuuma.

Eestit esindasid maailmameistrivõistlustel Eliisa Villako, Karoli Villako, Margit Avikson, Kristi Johanson, Annika Aust, Vivika Peets, Aigar Nuuma, Enn Allik ja Ilo Suurmets.