City tuli kaotusseisust võimsa Haalandi abil kiiresti välja

Kodupubliku ees mänginud City jäi kohtumise seitsmendal minutil üllatuslikult kaotusseisu, kui Sammie Szmodics külaliste vasturünnaku lahendas.

City leidis aga vastuse ja kuidas veel. 12. minutil määrati neile penalti, mille realiseeris väravamasin Erling Haaland. Vaid kaks minutit puterdas Ipswichi väravavaht palli ning see jõudis siis Kevin De Bruyne jalale, kes City juhtima viis. Kaks minutit hiljem juhtis City juba 3:1, kui Haaland jooksma pääses ning külaliste väravavahi üle mängis.

Haaland pani 88. minutil kodumeeskonna võidule veel hüüumärgi, kui paigutas kauglöögi posti kõrvale ning sellega oma karjääri seitsmenda kübaratriki saavutas. Norralane on Premier League'is löönud seitse korda kolm väravat, ajaloolises edetabelis jagab ta nüüd Wayne Rooneyga viiendat kohta. Rekord on Sergio Agüero käes, kes lõi oma Premier League'i karjääri jooksul 12 kübaratrikki.

Märkimisväärne on aga fakt, et Haaland on mänginud Inglismaa kõrgliigas vaid 68 mängu. Kokku on ta City eest mänginud 101 mängus ning on löönud lausa 94 väravat. "Need on täiesti naeruväärsed numbrid. Ta konkureerib meestega nagu Ronaldo ja Messi," ütles City peatreener Pep Guardiola.

Tottenham lõi kodus Evertonile neli vastuseta väravat, Son Heung-Min lõi neist kaks. Mängupäeva viimases kohtumises teenis Arsenal võõrsil Aston Villa vastu 2:0 võidu.

Premier League'i hooaja teine mänguvoor lõpeb pühapäeval.

Teised tulemused:

Brighton - Manchester United 2:1

Crystal Palace - West Ham 0:2

Fulham - Leicester 2:1

Southampton - Nottingham 0:1