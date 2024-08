VAATA OTSE | Rulamehed jahivad kõrgetasemelisel Simple Sessionil esikohta

Rulafinaali pääsesid 15 sõitjat laupäevasest kvalifikatsioonist, finaalis saavad kõik kaks korda Kammivabriku pargi läbida ning punkte teenida. Kahest parim läbimine läheb arvesse.

Tänavune Simple Session on rula arvestuses tõeliselt kõrgetasemeline, sest kvalifikatsiooni kaks parimat Matias Dell Olio (83.58 punkti) ning Danny Leon (82.15 p) osalesid äsja Pariisi olümpiamängudel.

Argentiinlane Dell Olio pääses Pariisi pargisõidus ka finaali, kus saavutas kaheksanda koha. "Siin on imeline võistelda ja koos sõpradega pärast olümpiat ja seda suurt survet olla," sõnas Dell Olio, kes võidutses ka Tähtvere vastvalminud betoonist rulapargis toimunud parima triki võistlusel.

Ainsa eestlasena pääses finaali Meelis Erm, kes teenis kvalifikatsioonis 68.58 punktiga kümnenda koha. "Tegelikult on pinge maas. Just enne kvalifikatsiooni oli kõva pinge peal. Meil siin Eesti poistega just ongi see, et kes saab parimaks eestlaseks ja nii edasi, aga veel finaalikoht ka soojaks teha omale, see andis palju juurde. Üllatusrohke oli selles mõttes," ütles rulataja ERR-ile.

Õhtupoolikul peetakse ka trikiratta finaalvõistlus.