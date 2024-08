Jüri Vips istus IndyCari vormelisse

Eestlane esindab Portlandis toimuval etapil Rahal Letterman Lanigan Racing võistkonda.

Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva peetud vabatreeningul läbis Vips 33 ringi ning näitas 20. aega, saades parimal ringil kirja 59,0610.

Vipsi tiimikaaslastest oli nobedaim brasiillane Pietro Fittipaldi, kes platseerus 12. kohale (58,8362). Taanlane Christian Lundgard sai 13. koha (58,8759) ja ameeriklane Graham Rahal oli 24. (59,1234).

Kõige kiirema ringiaja sõitis välja uusmeremaalane Scott McLaughling (Team Penske; 58,3669).

Portlandi etapi kvalifikatsioon algab laupäeval Eesti aja järgi kell 22.30. Põhisõit leiab aset pühapäeva hilisõhtul.

Welcome back to the paddock, Juri Vips.#INDYCAR // #PortlandGP pic.twitter.com/a1ydytLYMs