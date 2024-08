TÄNA OTSE | Meeste võrkpallikoondis kohtub nurka aetud Horvaatiaga

Rahvusmeeskond tegi möödunud laupäeval valiksarjale kena alguse, kui D-alagrupi avamängus saadi koduväljakul 3:1 võit Iisraeli üle. Iisraeli ja Horvaatia omavaheline mäng kolmapäeval lõppes Iisraeli 3:1 võiduga.

"Horvaatiat ei tasu alahinnata. Nii nagu enne valiksarja algust, nii ka tänasel hetkel võib öelda, et nad on meie alagrupis peafavoriit. Nad alustasid valiksarja ootamatu kaotusega ning on nüüd nurka aetud ja tulevad meile päris vihasena," ütles Eesti koondise juhendaja Alar Rikberg reedel.

Iisraeli vastu säranud Robert Täht ja Märt Tammearu tegid kolmapäeval treeningul käele liiga, kuid mõlemad on laupäeval mänguvormis. "Nii Tähel kui ka Tammearul on käsi viimasel paaril päeval neid veidi häirinud ja trennirütmi seganud. Arstilt saime siiski rohelise tule," märkis Rikberg.

Olukorrast tulenevalt toodi mänguks Horvaatiaga nurgaründajate osakonda juurde Karli Allik. "Et meil oleks piisavalt varusid, siis otsustasime, et Horvaatia vastu läheme peale ainult kolme temporündajaga ja Marx Aru jääb koosseisust välja. Tema asemel kuulub seekord koosseisu Karli Allik."

Eesti mängis Horvaatiaga viimati juunikuus Euroopa Kuldliiga poolfinaalis, kus tuli vastu võtta 2:3 kaotus.

Eesti koosseis Horvaatia vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Albert Hurt, Valentin Kordas, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Tabeliseis D-alagrupis:

1. Eesti - 3 punkti (1 mäng; geimid 3:1)

2. Iisrael - 3 p (2; 4:4)

3. Horvaatia - 0 p (1; 1:3)