Ametlik: Gündogan lahkus Barcelonast ja läks Citysse tagasi

Eeslmise hooaja eel Barcelonaga liitunud endine Manchester City kapten Ilkay Gündogan teatas reedel, et on leidnud taas tee valitseva Inglismaa meistri ridadesse.

Nädala alguses levisid Inglismaa meedias sosinad, et mullu Barcelonaga liitunud 33-aastane Gündogan on sobiva pakkumise puhul saadaval. Koheselt seostati keskväljamaestrot tema eelmise klubi Manchester Cityga ning meeskonna peatreener andis üleminekule rohelise tule.

Reedel said kuulujutud ametliku kinnituse, kui Gündogan tegi ühismeediasse kõigepealt postituse, milles tänas Barcelonat ja klubi toetajad. "Ma lahkun keerulistes oludes, aga kui minu lahkumine aitab klubi rahaliselt, siis olen veidi vähem kurb," kirjutas Gündogan.

Sakslane teatas siis ühtlasi, et taasliitub Manchester Cityga. "Seitse aastat Manchester Citys olid minu jaoks täielik rahuloluaeg, nii platsil kui selle kõrval. See oli minu elus erakordne periood ja võimalus siia naasta tähendab mulle väga palju," sõnas Gündogan.

"Kõik teavad, kui palju ma Pepi austan - ta on maailma parim treener ja temaga töötamine teeb sind iga päev paremaks mängijaks. Ta esitab sulle konstantselt väljakutseid, mis on täpselt see, mida sa profina vajad," lisas ta. "Mul on siiras heameel, et saan taaskord oma tiimikaaslastega treenida ja mängida. Ausalt öeldes ei jõua ära oodata, et uuesti City särki kanda."

2016. aastal Dortmundi Borussiast Inglismaale siirdunud Gündogan on Cityga võitnud lausa 14 tiitlit, neist viis on Premier League'i tiitlid ning mullu oli ta meeskonna kapten, kui City suure kolmikvõidu ehk treble'i saavutas.