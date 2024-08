Arsenal palkas värske Euroopa meistri, Arteta kiitis Sterlingut

Inglismaa jalgpalliklubi Londoni Arsenal sõlmis neljapäeval lepingu Hispaaniaga suvel Euroopa meistriks tulnud keskväljamehe Mikel Merinoga. Klubi peatreener Mikel Arteta vihjas reedel pressikonverentsil, et Arsenalil võib olla huvi ka Chelsea valikust välja langenud Raheem Sterlingu vastu.

28-aastane Merino on alates 2018. aastast kodumaal Real Sociedadi esindanud, kuid tema seitse mängu suvisel EM-il - vahest eriti võiduvärav Saksamaa vastu veerandfinaalis - äratas Arsenali huvi ning klubi teatas neljapäeval, et on keskväljamehe umbes 38 miljoni euro eest ära ostnud.

Merino on Premier League'is mänginud ka varasemalt, kui läks 2017. aastal Dortmundi Borussiast laenulepinguga Newcastle Unitedisse. Ta mängis seal koos noore Martin Odegaardiga, kellest on nüüdseks saanud üks Arsenali võtmemängijatest.

Arsenal on sel suvel meeskonda toonud kolm uut mängijat, lisaks Merinole liitus klubiga suure tasu eest kaitsja Riccardo Calafiori ning väravavaht David Raya, kes oli Arsenaliga ka eelmisel aastal. Raya kvaliteedi tõttu otsustas Arsenal saata Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina laenulepinguga Hispaania kõrgliigasse.

Kuid Arsenali lükked võivad veel jätkuda. Peatreener Mikel Arteta rääkis reedel ajakirjanikega ning temalt küsiti Londoni Chelsea koosseisust välja langenud ründaja Raheem Sterlingu kohta. Arteta alustas oma treenerikarjääri Manchester Citys, kus Sterling toona veel mängis.

"Minu aeg Raheemiga oli suurepärane, ehitasime väga tugeva suhte," sõnas peatreener. "Ta oli seal olles vapustav mängija. Ta õpetas mulle palju, selle kohta, kuidas individuaalsed mängijad mõtlevad ja kuidas me neid toetada saame. Ta on keegi, kelle vastu on mul väga tugevad tunded."

Arsenal alustas tänavust hooaega 2:0 võiduga Wolverhamptoni vastu ning jätkab hooaega laupäeval, kui läheb võõrsil vastamisi Aston Villaga.