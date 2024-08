Eesti jalgpallinaiskonna kaitsja siirdus Belgia kõrgliigasse

22-aastane Niit oli mullu üks Tartu Tammeka tugitaladest, kui naiskond võitis ajaloolise pronksi. Seejärel siirdus ta talvel Poola kõrgliigasse, kus esindas pool aastat Konini Medykut, vahendab Soccernet.ee.

Niit ütles 8. augustil portaalile, et soovib karjääri jätkata välismaal. "Olen käinud testimas Saksamaa kolmanda liiga klubis, Itaalia Serie B-s ja Belgia kõrgliigas, aga hetkel ei saa midagi kindlalt öelda," lausus ta toona. Nüüd on kindel, et 11-kordne internatsionaal jätkab Belgias.

Niit võib debüüdi teha 30. augustil, mil Genk kohtub liigahooaja avavoorus Gentiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.