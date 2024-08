TÄNA OTSE | Flora tahab Pärnus Vapruselt revanši võtta

Flora ja Vaprus on sel aastal vastamisi läinud kahel korral: Flora teenis 14. aprillil kindla 3:1 võidu, kuid 11. mail jäi Flora 82. minutil kümnekesi ning pärnakad kasutasid ülekaalu ära, kui Virgo Vallik üleminutitel võiduvärava lõi ja Pärnule 1:0 võidu andis.

Flora sai oma viimases kohtumises liiga punase laterna FC Nõmme Unitedi vastu hakkama vaid ühe väravaga ning väravavahtide treener Aiko Orgla ütles, et klubi peab võimalusi realiseerima hakkama. "Pärnu on sellel hooajal taas väga üllatusi täis võistkond - kord oleme neid veenvalt võitnud ja kord valusalt kaotanud. Karud on vaprad ja visad, aga peame näitama tugevat sisu, et nad maha murda," lisas treener.

Flora poolkaitsja Danil Kuraksin kiitis Pärnu Rannastaadioni. "Mängud Pärnus on alati mõnusa atmosfääriga ja hea muru peal. Teeme kõik selleks, et kolm punkti saada!" ütles ta.

Flora on liigatabelis 42 punktiga kolmandal kohal, teisel tabelireal asetsev Nõmme Kalju jääb seitsme punkti kaugusele, kuid Paide Linnameeskond hingab Florale kuklasse ja on vaid punkti kaugusel.

Pärnu JK Vaprus on aga tihedas viienda koha heitluses ning on sel hooajal kogunud 24 punkti, asetsedes sellega tabelis seitsmendal kohal. FC Kuressaare on sama paljude punktidega nende taga, 25 punkti on nii Tartu JK Tammekal kui JK Narva Transil.

Kui Vaprus suudaks taas Flora alistada, tõuseks nad päevaks liigas viiendale kohale, laupäeval lähevad veel Kuressaare ja Trans omavahel vastamisi ning Tammeka mängid Paide Linnameeskonnaga. "Tähtis kodumäng Floraga, anname endast kõik, et punkte juurde saada ja oma tähtsaid inimesi tribüünil rõõmustada," ütles Pärnu kaitsja Magnus Villota.