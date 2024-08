Kuivonen ja Jürgenson alustavad Tšehhi MK-etapil põhiturniirilt

Värsked Eesti meistrid Kuivonen ja Jürgenson kvalifikatsioonis osalema ei pidanud ja alustavad põhiturniiriga reedel. Eestlannade esimene vastane A-alagrupis on Portugali paar Beatriz Pinheiro ja Ines Castro, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 10.30, vahendab Volley.ee.

Lisaks Portugali duole heitlevad Kuivonen ja Jürgenson play-off'i kohtade nimel alagrupis Tšehhi duode Barbora Hermannova ja Marie-Sara Stochlova ning Mariana Tomasova ja Julie Honzovicovaga.

Nuut ja Maidle alustasid esimest välismaist MK-etappi raske võiduga, alistades kvalifikatsiooni esimeses ringis 2:1 (21:17, 14:21, 18:16) tšehhid Jan ja Vaclav Berciku. Kahjuks ei saatnud eestlasi edu kvalifikatsiooni viimases ringis, kui peale ilusat algust, mil mängu asuti esimeses geimis 7:2 juhtima, kaotati 0:2 (15:21, 19:21) norralastele Nils Gunnar Ringøenile ja Even Stray Aasile. Viimane kaotus tähendas, et Nuut ja Maidle põhiturniirile ei murdnud ja Eesti meespaari jaoks on Tšehhi MK-etapp lõppenud.