Eestis toimus esmakordselt naiste jalgpalli konverents

EJL-i poolt korraldas ja vedas konverentsi naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootak. Kuivõrd konverentsiga tähistati naiste jalgpalli 30. tegutsemisaastat Eestis, andis Sootak osalejatele ülevaate viimase kolme aastakümne jooksul toimunud märgilisematest sündmustest. "Naiste jalgpallis on ääretult töökad ja entusiastlikud inimesed," ütles Sootak. "See tekitab ainult rõõmu, sest inimesed teevad asju kirega ja kõikide tegevuste eesmärk on arendada Eesti tüdrukute ja naiste jalgpalli."

Üks konverentsil teadmisi jaganud välisekspertidest oli Euronicsi rahvusvahelise osakonna sponsorsuhete juht Judith Tillemans, kelle ettekanne rääkis loo Euronicsi otsusest asuda toetama kogu Euroopa naiste jalgpalli. Tillemansi sõnul oli üks koostöö algatamise põhjuseid naiste jalgpalli suur potentsiaal ja kasv, mis toimub kõikjal üle Euroopa – ka nendes riikides, kelle võistkonnad ei esine üliedukalt EM-il ja Meistrite liigas. "Mõnel turul tuleb lihtsalt vaadata astme võrra madalamale ja keskenduda näiteks rohujuuretasandile nagu tehti siin Eestis Euronicsi tüdrukute jalgpallilaagritega. See on suurepärane näide sellest, kuidas sponsorlussuhet aktiveerida," kirjeldas Tillemans.

Mitmeid müüte kummutas oma ettekandes UEFA meditsiiniliste uuringute nõunik Evert Verhagen, kes võttis luubi alla põlve eesmise ristatisideme (ACL) vigastused naiste jalgpallis. Verhageni enda kinnitusel oli üks peamisi sõnumeid, mida tema ettekandest kaasa võtta see, et kuigi ACL-vigastusi juhtub ja need on pikaajalise mõjuga, ei ole tegemist epideemiaga. "On olemas palju häid programme, mida tasub kasutada, sest need on enda tõhusust vigastuste ennetamisel tõestanud. Lihtsalt mängige jalgpalli ja nautige seda: on palju tõenäolisem, et püsid täie tervise juures, kui et saad ACL-i vigastuse," ütles Verhagen.

Lisaks Tillemansile ja Verhagenile astus välisekspertidest veel üles Mariet Louhento, kes töötab igapäevaselt Soome jalgpalliliidus naiste kõrgliiga juhina. Ettekandes tutvustas Louhento Soome naiste jalgpalli teekonda professionaalsete klubide ja liiga poole ning tõi esile teadmised ja kogemused, mis võivad inspireerida ka teisi sarnase jalgpallikultuuriga riike.

Eesti ekspertide seas sai sõna ka noortetreener ja EJL-i koolitaja Kärt Mere, kes jagas Saue JK näitel kogemusi tüdrukute jalgpalli arendamisel väiksema kogukonna sees. Mere selgitas oma ettekandes, kuidas Playmakersi projekt Saue kogukonnas edukalt käivitati ning avas, kuidas võiksid sarnased algatused teisigi jalgpalliklubisid tüdrukute seas jalgpalli populariseerimisel toetada.

Konverentsi lõpetas arutelupaneel "Mängija kogemus välismaal", mis avas ühelt poolt Eesti naisjalgpalluri kogemuse välisklubis mängimise võludest ja valudest, lisades teisalt sellele jalgpalliagendi rolli ja perspektiivi. Paneelil arutlesid välismaal mängimise üle Eesti koondise ja JK Tabasalu väravavaht Karina Kork ning jalgpalliagent Harri Ojamaa, paneeli modereeris Maria Sootak.

Euronicsist sai EJL-i tüdrukute jalgpalli toetaja sel aastal ning partnerlusele rajas tee möödunud aastal toimunud kodumaine neidude U-17 EM-finaalturniir, mille suurtoetaja Euronics oli. Koostöö eesmärk on arendada Eestis tüdrukute jalgpalli ning lisaks konverentsile toimusid selle osana suvel koostöös kümne jalgpalliklubiga Euronicsi jalgpallilaagrid, mis pakkusid mängurõõmu enam kui 250 tüdrukule üle Eesti.

Laagrites osalenud kolm noort jalgpallisõpra pälvisid ettevõttelt jalgpallitreeningutega alustamiseks stipendiumi, mis anti üle möödunud nädalal toimunud konverentsil. Samuti tänati konverentsil laagreid läbi viinud jalgpallitreenereid.