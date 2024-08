Fourmaux usub, et võib sel hooajal tiitliheitlusesse sekkuda

Autoralli MM-sarja hooaja lõpuni on veel jäänud neli rallit. Thierry Neuville'il on parimana kirjas 168 punkti, Sebastien Ogier' kaotab talle 27 punktiga, Ott Tänak jääb maha 31 ning Elfyn Evans 32 punktiga. Fourmaux'il on koos 119 punkti ehk Neuville'ile kaotab prantslane 49 punktiga. Sel hooajal on veel võimalik maksimaalselt võita 120 punkti.

Fourmaux tegi Rally1 debüüdi 2021. aastal Horvaatias ning lõpetas selle ralli viiendal kohal. 2022. aastal sõitis prantslane M-Spordi tiimis kaasa suurem osa MM-rallisid Rally1 autoga, kui see hooaeg ebaõnnestus täielikult. Kümne ralliga suutis prantslane koguda vaid 13 punkti. Mullu sõitis Fourmaux MM-rallidel Rally2 autoga. Sel hooajal on Fourmaux teinud suure arenguhüppe ning olnud neljal korral poodiumil (Rootsis, Keenias, Poolas ja Soomes).

"Kõike võib juhtuda," ütles Fourmaux portaalile DirtFish. "Oti ja Elfyniga on meil punktivahe väiksemaks jäänud, seega usun, et kõik on võimalik. Kreekas on meil hea stardipositsioon, millega on võimalik punkte tagasi teha. Eelmisel aastal tundsin ennast Rally2 autos Kreekas hästi ja meie Rally1 auto on seal head kiirust näidanud," oli Fourmaux enesekindel.

"Ka Sardiinias tundsin ennast kuni probleemideni hästi. Arvan, et suudame Kreekas korda saata midagi huvitavat," lisas prantslane.

Fourmaux arvab, et tema tänavuse edu üheks võtmeteguriks on mõtteviis "mitte kunagi alla anda". "Ma ei anna alla ja pingutan lõpuni. Rallis kõike juhtuda ja Soome näitas, et midagi pole enne lõppu selge. Proovin igalt poolt võtta maksimumpunktid ja näis, mis see hooaja lõpuks tähendab," selgitas ta.