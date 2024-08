Sabalenka nõuab võrdsust: naised väärivad sama palka, mis mehed

Sabalenka sai Cincinnati turniirivõidu eest 523 485 dollarit auhinnaraha. Sinneri teenistus oli 1 049 460 dollarit. Nii mehed kui ka naised mängisid samas võistlusformaadis ehk kahe seti võiduni.

The Guardianile antud intervjuus märkis Sabalenka, et naised teevad samamoodi palju tööd, et maailmas läbi lüüa. "Televisiooni vaatepunktist, piletimüügist ja igast muust aspektist on see ebaõiglane," ütles Arina Sabalenka. "Muidugi on mehed alati füüsiliselt naistest tugevamad, kuid see ei tähenda, et me ei teeks sama palju tööd kui nemad. Naised väärivad, et neile makstakse sama palju kui meestele."

"Iga [Swiateki] alistamine kahes setis oli hullumeelne ja midagi, mille üle olen tõeliselt õnnelik," ütles Sabalenka. "Ma arvan, et me töötame kõvasti selle nimel, et kindlustada endale koht finaalides, et see rivaalitsemine meie vahel jätkuks."

Suure slämmi turniiridel, kus mehed peavad edasi saamiseks võitma kolm ja naised kaks setti, makstakse auhinnaraha mõlemale poolele võrdselt. Aasta viimane suure slämmi tenniseturniir ehk US Open saab alguse 26. augustil.