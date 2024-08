Hurt lahkus pärast mõtlemisaega Florast, jalgpallis jätkamine kahtluse all

Norbert Hurt on alates 2011. aastast ühel või teisel moel olnud FC Flora jalgpalliklubiga seotud. Nüüd otsustas Hurt klubiga lepingu lõpetada.

"Võtan aja maha ja keskendun perele," kinnitas juulikuu alguses Flora peatreeneri ametist loobunud Hurt Õhtulehele.

Ligemale 14 aastat Floras töötanud treener sõnas, et otsus tuli puhtalt sisetunde pealt. Kellelegi ta midagi ette heita ei tahtnud. Samuti ei osanud Hurt oma tuleviku osas veel midagi kosta. Kas see on üldse seotud jalgpalliga, näitab aeg.

Norbert Hurt on Floras olnud nii peatreener, spordidirektor kui ka duubelvõistkonna treeneri rollis.

