Maileen Nuudi kaotustejada sai jätku

Nuudi, kes mullu suvel mängis väga hästi, ei saa kuidagi võidusoonele. Ainult Eesti meistri- ja karikavõistlustel on ta sel suvel võite saanud, aga ITF-i turniiridel mitte. Seekord ei aidanud ka fakt, et Nuudi on Malmös teisena asetatud, vahendab tennisnet.ee.

Kolmapäevases mängus ei suutnud Nuudi ära kasutada enda servi. Ta lõi esimest servi küll 70 protsendiga, aga võitis ainult 41 protsenti esimese pallingu punktidest, kuigi ka vastase Saneri protsent oli samuti vaid 52.

Mängus oli palju murdeid, rootslanna murdis Nuudi servi kaheksal ja eestlanna vastase pallingu kuuel korral. 11-st servigeimist võitis Nuudi ainult kolm. Teises setis oli Nuudi 5:3 eduseisus, kuid ära kasutada seda eestlanna ei suutnud. Kaduma läks ka kaks settpalli.