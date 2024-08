Paide ralli tuleb muutuste tuules

Kavas on viis kiiruskatset ning kõik sõidetakse läbi kahel korral, katsete kogupikkus on 124,96 km.

Humus Paide Rally 2024 üks suurimaid uuendusi on, et kogu ralli on pealtvaatajatele täielikult piletivaba. Ralli korraldaja Alari Luntsi sõnul oli kogu korraldusmeeskonna ühine soov pakkuda kõikidele võrdseid võimalusi hea ralli nautimiseks ja sellest sündis ka otsus, et Paide ralli 2024 on pealtvaatajatele tasuta.

Luntsi sõnul tehakse selle otsusega omal moel ka ajalugu, sest tasuta rallide aeg jääb pigem möödunud sajandisse. "Kui Paide rallist rääkida, siis pileteid hakati siin müüma aastast 2000 ja peamiseks tõmbenumbriks oli siis Sõpruse auk" ütles Lunts. Viimane täiesti piletivaba ralli toimus Paides 1990. aastaste algul enne seda, kui ralli korraldamine mõneks ajaks pausile läks.

Kuigi kohustust piletit osta ei ole, annavad Paide ralli korraldajad rallisõpradele siiski võimaluse aidata kaasa järgmiste rallide toimumisse. Nimelt on võimalik läbi kodulehekülje teha annetus ja seeläbi aidata kaasa Paide ralli järjepidevusse. Lisaks on nii plakatitel kui ka raja äärde paigaldatavatel tahvlitel QR-kood, mis suunab toetamise lehele.

Paide ralli avapäeval ehk reedel, 23. augustil, sõidetakse neli kiiruskatset. Esimene auto läheb esimesele katsele ehk Rava katsele kell 16.55. Paide linnakatsele stardib esimene auto kell 18.02. Mõlemad katsed sõidetakse kahel korral läbi.

Mõlema Paide linnakatse eel sõidab Ao Vaida driftiautoga kogu raja läbi ning kohal on ka krosskardid. Ilmselt esmakordselt Eestis tehakse otse rajalt ka ralliraadiot - Marek Lindmaa sõidab koos Ao Vaidaga driftiautoga mööda linnakatset ja on kogu selle vältel eetris ralliraadios.

Teise võistluspäeva avab Põikva katse kell 9.01. Kokku sõidetakse laupäeval kuus kiiruskatset.