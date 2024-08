Eesti neidudele külla sõitnud Leedu korraldas väravatepeo

Kohtumise juhtohjad haaras Leedu 15. minutil, kui kasti joone tagant teeniti karistuslöök ning Paulina Mockute selle otse lati alla suunas. Viigitulemus tuli tabloole 22. minutil, kui Scarlett Harling Eestile 11 meetri karistuslöögi teenis ning Elisabeth Ottas selle kindlalt vasakusse nurka realiseeris. Poolaja lõpus lõi vastane pooleteise minutiga veel kaks tabamust – esimene veeres väravasse kaitsemängija jalast ning teises olukorras kasutas avavärava autor Mockute eestlaste söödueksimuse sedavõrd hästi ära, et viis leedulannad kaheväravalises seisus vaheajale, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal tegi Eesti rohkelt vahetusi ning suutis tekitada ka vastase väljaku poolel ohtlikkust – neist parimad võimalused sündisid Frida Gabrielil kui Adele Predel. Esimese kauglöök läks pisut üle värava, viimase löögi tõrjus Leedu väravavaht üle otsajoone. Kuna Eesti jättis enda olukorrad kasutamata, suutis Leedu kasvatada oma edu viiele väravale: 57. minutil lendas nahkkera maapõrkest võrku, esimesel lisaminutil suudeti standardolukorra järgne löök väravaks vormistada ning kaks minutit hiljem lubati vastasel lüüa enda kuues värav.

Koondise peatreener Deniss Samoilov rääkis pärast kohtumist, et kuigi tulemus pole meeldiv, võib koondise esimese poolaja mängupildiga rahule jääda. "Alustasime väga hästi: tüdrukud olid agressiivsed ja pressisid, jõudsime õigetesse positsioonidesse ja mängisime hästi. Väravad olid pigem tööõnnetused – tulid individuaalsed eksimused ja esimese poolaja lõpus löödud väravad lõid mängijad rivist välja, mistõttu oli keeruline mängu tagasi tulla. Tulemus on inetum kui tegelik mängupilt," rääkis ta. Samoilov lisas, et enne kohtumist Fääri saartega peab koondis panema rõhku kaitsefaasile.

Eestil on kahe mängu järel kirjas kaks kaotust ning tabelis paiknetakse neljandal positsioonil. Viimane võimalus punktiarve avamiseks on koondisel reedel, 23. augustil, kui kell 17.00 algavas kohtumises võõrustatakse Fääri saarte eakaaslasi.