Manuel Neuer kuulutas koondisekarjääri lõppenuks

38-aastane kindamees andis otsusest teada ühismeedia vahendusel. "Kõik, kes tunnevad mind, teavad, et see otsus ei sündinud kerge südamega. Ma tunnen end füüsiliselt väga hästi ja loomulikult oleks mulle meeldinud 2026. aasta MM-il osaleda, kuid pärast mitmeid intensiivseid ja pikki arutelusid oma pere ja sõpradega jõudsin otsusele, et nüüd on õige aeg. Kui vaatan täna kõigele tagasi, siis tunnen suurt uhkust ja tänulikkust. Ma armastasin rahvuskoondise särgi kandmist," kirjutas Neuer Instagramis.

Neuer tegi oma debüüdi 2009. aastal ja kaitses koondise väravat kokku 124 kohtumises, aidates muu Saksamaa 2014. aastal maailmameistriks. Neuerist on rohkem koondisemänge kirja saanud vaid Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (137) ja Lukas Podolski (130).

Saksamaal on käsil põlvkondade vahetus, sest sel suvel on koondisekarjääri lõpetamisest teatanud ka poolkaitsjad Thomas Müller ja Ilkay Gündogan. Lisaks riputas putsad lõplikult varna poolkaitsja Toni Kroos.

Koondise esiväravavahi rolli võtab tõenäoliselt üle Barcelona puurivaht Marc-Andre ter Stegen.