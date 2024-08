Manchester City tahab endise kapteni klubisse tagasi tuua

33-aastane sakslane tüüris ülemöödunud hooajal kaptenina Manchester City kolmikvõiduni, kuid lahkus lepingu lõppemise järel klubist ja sõlmis eelmisel suvel vabaagendina kolme-aastase lepingu Barcelonaga.

Gündogan tegi mullu igati korraliku hooaja Barcelona särgis, ent selle nädala alguses kirjutas BBC, et klubi andis sakslasele mõista, et ta tehakse sobiva pakkumise korral rahaks. Barcelona on aastaid rahalistes raskustes olnud ning Gündogan on klubi üks enimteenivamaid mängijaid.

Teisipäeval teatas The Athletic, et sakslase teenete vastu hakkas koheselt huvi tundma tema eelmine leivaisa City ning meeskonna peatreener Pep Guardiola andis üleminekule rohelise tule. City pakub Gündoganile ühe-aastast lepingut, mida on võimalik aasta võrra pikendada.

Väljaandele teadaolevalt on Gündogan pakkumisega nõus ja sama kinnitas ka tuntud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano. Gündogan oleks City teine suvine täiendus, juulikuus palgati brasiillasest ääreründaja Savinho.

City alistas läinud nädalavahetusel Inglismaa kõrgliiga avavoorus Chelsea 2:0 ja kohtub tuleval laupäeval teises voorus uustulnuka Ipswich Towniga.

Ilkay Gündogan has said goodbye to all his Barça teammates this morning while clubs are completing all the documents.



Gündogan has accepted to leave on free transfer; he'll NOT receive two-year salary remaining on his Barça contract.



Man City, set to welcome him back. ️ pic.twitter.com/kbHN7jfYQV