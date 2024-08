Mustmaa kaotas Benfica noortega Sportingule

Mustmaa sekkus vahetusest 66. minutil, kui seis oli 0:0. Kohtumise ainsa värava lõi Joao Assuncao 82. minutil. Benfica lõpetas vähemuses, kuna üleajal korjas Guilherme Peixoto punase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Benfica treener Vitor Vinha kommenteeris klubi kodulehele, et meeskond väärinuks paremat tulemust ja ta on oma hoolealuste esitusega väga rahul, kuid kahe hea tiimi kohtumises said määravaks detailid.

Benfica on Portugali U-23 liigas kogunud kolme mänguga ühe võidu ja kaks kaotust. Mustmaa on kõigis kolmes matšis pääsenud väljakule vahetusest.