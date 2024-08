Eesti peab discgolfi MM-tiitlit kaitsma ilma Tattari ja Lättita

Praeguseks on võistlusel osalemise kinnitanud 23 riiki, nende hulgas USA ja Soome. Meesteklassis esindavad Eestit viiekordne Eesti meister ning hetkel USA-s tuuritav Albert Tamm ning eelmise aasta eurotuuri meister ning hetkel kõrgeima reitinguga Eesti mängija Mauri Villman. Neid toetab MPO klassis alati positiivne ja kogu maailmas kogemusi kogunud Kristo Raik.

Naiste seas esindavad koondist kahekordne Eesti meister Kaidi Allsalu ning sel ja eelmisel hooajal Euroopas väga head mängu tegev Anneli Tõugjas-Männiste. Neid toetab sel aastal Euroopa discgolfi festivalil Eesti naiste parima tulemuse teinud Keiti Tätte.

Lisaks on esindatud ka MP40 divisjon ning Eestit lähevad esindama eelmisel aastal enda vanuseklassis meistriks tulnud Priit Randes ning sel hooajal nii kodus kui välismaal tugevat mängu tegev Aimar Alesmaa.

Koondise mänedžeri Ralf Rogovi sõnul viibis koondise kokkupanek mõnevõrra, kuna oodati ära ka Eesti meistrivõistluste tulemused. Kui nimekiri lukku sai, saadeti mängijatele ametlikud kutsed. "Enne ametlike kutsete saatmist suhtlesin mängijatega, kõik on väga positiivselt meelestatud ja nõus osalema," sõnas Rogov.

Kristin Tattar ja Silver Lätt seekord MM-il ei osale, põhjuseks tihe kodune graafik ning kattuvad üritused siin. ja sealpool maailma. Meeste pingereas hoidis tugevat kohta ka noor discgolfar Roland Kõur, kes kahe suurema võistluse jagu koolist aega vabaks võtta ei saa ning keskendub sel sügisel USA lahtistele meistrivõistlustele.

Koondise kinnitatud koosseis on Rogovi sõnul siiski tugev. "Kuigi lootsin sisimas, et Kristin ja Silver ka osalevad, on meil nüüd ikkagi tugev koondis, kes on valmis tiitlit kaitsma," ütles Rogov. "Ega seal ei saa olla muud eesmärki kui võita."

Oktoobri lõpus toimuvateks võistlusteks asub koondis ette valmistuma õige pea. Plaanis on korraldada vähemalt üks treeninglaager ning lisaks toetusvõistlused koondise liikmetega, et võistluse eelarvet täiendada. Olulisel kohal on ka kohapealne kohanemine nii teistpidi toimiva liikluse kui ajavahega.