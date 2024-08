Käit sai Rumeenias uue peatreeneri

Lennoni periood Rapidis algas nigelalt: esimese kuue mänguga saadi kirja viis viiki ja üks kaotus ning Rapid seisab liigatabelis 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal. Kui tulemused on kehvad, siis vähemalt see on hea, et Käit sai igas mängus kirja täismängu, vahendab Soccernet.ee.

53-aastane rumeenlane Sumudica, kes mängis aastatel 1999-2001 Rapidis, alustas treenerikarjääri 2003. aastal sama klubi abitreenerina. Pärast seda juhendas ta viite erinevat võistkonda, kuniks naasis 2010. aastal Rapidisse, aga siis juba peatreenerina. Ta tüüris Rapidi oma ainsal hooajal liigatabelis neljandaks.

Sumudica on senise treenerikarjääri jooksul võitnud kaks Rumeenia meistritiitlit, seda hooajal 2015-16 Giurgiu Astraga ja 2020-21 CFR Clujiga.