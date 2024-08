U-16 jalgpallikoondis leppis Lõuna-Soome eakaaslastega viiki

Eesti läks kohtumist juhtima 17. minutil, kui Nikita Ingelmanni pikale söödule järgnenud olukorras ei õnnestunud soomlastel palli kastist välja toimetada ning Karel Isok ei jätnud tekkinud võimalust kasutamata.

Kui avapoolajal oli selgelt edukam Eesti, siis teisel poolajal ei õnnestunud rohkelt vahetusi teinud kodumeeskonnal esimesele kolmveerandtunnile omaselt palli vallata ja mängutempot dikteerida. Lõuna-Soome tegutses seevastu oluliselt isukamalt ning jõudiski 58. minutil viigiväravani, kui Eesti noormeestel tekkis oma karistusalas palli klaarimisel ebakõla ning Lucas Helander toimetas palli võrku.

Eesti noormeeste U-16 koondise peatreener Marko Pärnpuu ütles mängu järel, et kuigi tulemusega võib rahule jääda, jättis mängupilt tema hinnangul soovida. "Jäime hätta palli valdamisega – mängisime selle vahepeal liiga kiiresti ette ära ja jäime selle pealt surve alla. Vastasel on hea võistkond ja poisid võib-olla ehmatasid sellest survest natuke ära. Eelmisel kogunemisel Türgi ja Leeduga saime ülesehituse ja palli hoidmisega paremini hakkama, täna läksime liiga kergelt pikkade pallide peale," kirjeldas Pärnpuu.

Siiski leidis peatreener nii mõndagi positiivset, mida mängust kaasa võtta. "Oli olukordi, kus me tulime surve alt edukalt lühikeste söötudega välja. Kindlasti ei ole ka iga pikk pall halb: vahel on vaja pikka panna ja mõnikord tekitasid isegi need kiirustatud pallid meile olukordi. Me peamegi selliseid mänge mängima, et poisid julgeksid surve all palliga mängida ja siin mängus oli olukordi, millega ma jäin rahule," ütles Pärnpuu, kelle sõnul vaadatakse mäng videost üle ning selle põhjal saavad mängijad juba saabuval nädalal toimuvateks järgmisteks mängudeks vajalikku tagasisidet.

27. augustil kell 17 ja 29. augustil kell 15 kohtub U-16 koondis kahel korral Saksimaaga. Kalevi Keskstaadionil toimuvad mängud on pealtvaatajatele tasuta ning neile saab otsepildis kaasa elada jalgpall.ee veebilehel.