Türgi korvpallikoondis üritab Nunni kodustada

29-aastane Nunn taotles Türgi meedia sõnul kodakondsust ning võib peatselt passi saada.

Panathinaikose peatreener Ergin Ataman juhendab ka Türgi koondist ning teab Nunni hästi. Chicagos sündinud tagamees asendaks koondises samuti kodustatud Tarik Biberovici, kes sündis küll Bosnia ja Hertsegoviinas, aga on juba 2018. aastast Türgit esindanud.

Türgi korvpalliliidu president Hedo Türkoglu ütles, et on algatanud kõnelused rahvusvahelise korvpalliliiduga (FIBA), et Biberovic ei peaks enam kodustatud mängija tähistusega mängima. "Me peame seda protsessi selgelt selgitama. FIBA-l on mõned piirangud, aga peame selle selgeks tegema, sest Tariki vend Faruk ei mängi kodustatud mängijana," rääkis Türkoglu.

Nunn jäi 2018. aasta NBA draft'is valimata ning liitus siis Golden State Warriorsi tütarklubi Santa Cruz Warriorsiga. Ta mängis hooaja G-liigas, aga liitus siis Miami Heatiga, kellega jõudis 2020. aastal ka NBA finaali. 2021. aastal siirdus ta Los Angeles Lakersisse, 2023. aastal mängis Washington Wizardsi eest, aga kolis oktoobris Kreekasse.

Türgi korvpallikoondis peab novembris EM-valiksarja mänge, kui läheb kahel korral vastamisi Ungariga.