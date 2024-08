WRC promootori turundusjuht: kaks või kolm MM-rallit Aasias on hädavajalik

WRC promootori turundusjuht Simon Larkin rääkis väljandele BlackBook Motorsport MM-sarja laienemisest üle kogu maailma. Sealhulgas mainis Larkin, et hädasti oleks vaja rallisid juurde just Aasiasse.

Autoralli MM-sari võtnud oma sihikule ka suurima populatsiooniga mandri ehk Aasia. Täpsemalt rääkis Larkin Hiinast, Indoneesiast ja Vietnamist. "Logistilisest vaatevinklist oleks see loogilisem, kui meil oleks mitu Aasia etappi, sest siis saaks sinna saadetud varustusega sõita mitu rallit. Pealegi on Austraalia ja Uus-Meremaa jätkuvalt meie huviorbiidis ning seda ilmselt pikemat aega," rääkis Larkin.

Järgmisel aastal on üle pika aja MM-kalendris 14 etapp, kuid Larkin lisas, et ideaalis võiks kalendris olla 15 etappi, kuid siiski ei saa WRC sarja kalender olema sama tihe kui vormel 1 või MotoGP kalender. "Erinevalt Moto GP-st ja vormel 1 sarjast kestavad meie võistlused terve nädala, mis tähendab, et me ei saakski järjestikustel nädalatel rallisid korraldada," selgitas Larkin.

Lõppu lisas Larkin, et MM-rallide suur arv kalendris ei pruugi olla just parim variant WRC sarjale.

Autoralli MM-sari järkub 5.-8. septembrini Kreekas.