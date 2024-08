Kyrgios naaseb pärast pikka vigastuspausi tenniseväljakule

Austraalia tennisist Nick Kyrgios naaseb tenniseväljakule pärast pikka vigastuspausi ning osaleb sel nädalal New Yorgis toimuvatel näidismängudel enne US Openit.

Endine Wimbledoni finalist Kyrgios pole võistlustel osalenud alates 2023. aasta juunist Austraallane osaleb koos Naomi Osakaga segapaarismängu näidismängus "Mixed Madness," mis on osa US Openi fänninädalast. Lisaks mängib Kyrgios sel nädalal näidisturniiril, kus kohtub oma vana rivaali Casper Ruudiga.

29-aastane Kyrgios on alates 2023. aasta algusest mänginud vaid ühe ametliku mängu ning on vahepeal läbinud nii randme- kui ka põlveoperatsioonid. Pika pausi jooksul spekuleeriti, kas ta üldse tennise juurde naaseb. Kuid nüüd on ta valmis taas võistlema ja lubab tuua spordialale oma ainulaadset energiat.

Kyrgios teatas sotsiaalmeedias: "Hei, see on NK siin. Tahan informeerida kõiki, et võistlen 22. augustil New Yorgis. Ma tean, et sellest on möödas kaua aega, kuid mu keha on lõpuks valmis väljakule naasma ja lõbutsema."

Aasta viimasele suure slämmi turniirile ehk US Openile pole Nick Kyrgios ennast veel registreerinud.