Rootsi kõrgliigaklubi ostis Martin Vetkali mängijaõigused

Eesti koondise poolkaitsja Martin Vetkal siirdus AS Romast Rootsi kõrgliigaklubisse IF Brommapojkarna.

"Vetkal on keskpoolkaitsja, kes saab hakkama nii paikses rollis kui ka kastist kasti töötades. Ta on liikuv ja omab õiget mentaliteeti. Me jälgisime teda pikalt ja praegu oli hea aeg ta siia tuua," kommenteeris Brommapojkarna spordidirektor Philip Berglund klubi kodulehel.

"Mul on väga hea meel lõpuks siin olla. Olen jälginud meeskonda viimastes mängudes ja annan endast kõik, et treenerid mulle võimaluse annaksid," lausus Vetkal.

Viimased neli aastat mängis 20-aastane Vetkal Roma noortesüsteemis, kuid Itaalia tippklubi esindusmeeskonda ta ei jõudnud.

Rootsi kõrgliigas hoiab Brommapojkarna 19. vooru järel 16 meeskonna konkurentsis 25 punktiga kümnendat kohta. Järgmine mäng on Brommapojkarnaal kolmapäeval, kui Rootsi karikasarja teises ringis minnakse vastamisi neljandas liigas mängiva IFK Östersundiga.