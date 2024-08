Inglismaa kõrgliigasse naasnud Leicester mängis Tottenhamiga viiki

Tottenhami pallur Pedro Porro lõi oma peanupu abil külalismeeskonnale napilt enne pooltunni värava, ent 37-aastane Leicester City ründaja Jamie Vardy taastas teisel poolajal viigiseisu, vahendab soccernet.

Enamaks meeskondadel täpsust polnud: kui Leicester sooritas kokku seitse lööki, millest ohustasid väravat kolm, siis Tottenhami vastavateks näitajateks tulid 15 ja seitse.

Premier League'i avavooru järel kuulub esikoht 3:0 võidu võtnud Brighton & Hove Albionile. Suurimad tiitlisoosikuad Arsenal, Liverpool ja Manchester City teenisid alustuseks kaheväravalise võidu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

While being subbed off, Jamie Vardy reminded Tottenham fans that Leicester have more Premier League titles



Premier league Vardy is back pic.twitter.com/F8phtcdmYD