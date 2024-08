Tartu muutub sel nädalal spordifilmide pealinnaks

SOFF 2024 avaseanss toimub 22. augustil kell 16.00 ja pakub publikule tõelist ajaloolist haruldust. Linastub ainus teadaolev filmilõik legendaarse Eesti maadleja Georg Hackenschmidti maadlusmatšist. See enam kui sajandivanune filmilõik "The Great Wrestling Match", mis pärineb aastast 1908, avastati Uus-Meremaalt ja toodi koostöös Nga Taonga arhiiviga Wellingtonis Eestisse.

"See on vanim säilinud kaader Eesti spordiajaloost ja ainus ehe ülesvõte meie esimesest maailmameistrist, mis täidab olulise lünga Eesti spordi- ja kultuuriloos," sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "On erakordne, et saame seda filmi esmakordselt näidata just Hackenschmidti sünnilinnas Tartus, kus ta kunagi oma maadluskarjääri alustas," lisas Randoja.

SOFF 2024 filmiprogramm keskendub olulistele teemadele nagu võrdõiguslikkus ja jätkusuutlikkus spordis. Iga seanss on mõeldud pakkuma publikule sügavamat mõtlemisainet nende teemade üle, et tõsta teadlikkust ja inspireerida muutusi spordimaailmas. Lisaks filmidele on päeva esimeste seansside järel kavas ka ekspertide arutelud, mis annavad võimaluse käsitletud teemade üle diskuteerida.

Näiteks 24. augustil linastuva filmi "Persona Non Grata" paneelis osalevad Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe ja juhtivuurija Remo Perli. Arutelus keskendutakse dopinguprobleemidele Eestis ja rahvusvahelises spordis, uuritakse spordieetika hetkeseisu ja arutatakse, milliseid samme saab astuda, et tagada aus mäng ja kaitsta spordi väärtusi tulevikus.

Spordi- ja olümpiafilmide festivali SOFF viimasel päeval linastuva filmi "Nagu Nool" järgsel arutelul saab kohtuda filmi režissööri Peeter Simmiga ning saada aimu, kuidas sündis dokumentaalfilm, mis räägib ühest Eesti spordiajaloo suurkujust Erki Noolest.

"Need arutelud ei ole ainult võimalus filmiteemade sügavamaks mõistmiseks, vaid ka suurepärane koht õppida ja inspireeruda nende kogemustest ja teadmistest, kes on spordimaailma südames tegutsemas," sõnas spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun.

Festivali linastused toimuvad Tartu Elektriteatris ning kõik seansid on vaatajaile tasuta. SOFF 2024 on osaliselt ligipäästetav kuulmisraskustega inimestele ja filmivalikul on arvestatud, et sellest saaksid osa nii suured kui väikesed filmisõbrad. Festivali kavaga saab lähemalt tutvuda siin.