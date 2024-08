Rahvusvaheline laskesuusatamise suvelaager tõi Otepääle sportlaseid 13 riigist

IBU-IOC suvelaagrist võtsid osa Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Hispaania, Horvaatia, Gruusia, Kreeka, Kõrgõzstani, Moldova, Põhja-Makedoonia, Serbia, Suurbritannia, Taani ja Ungari laskesuusatajad.

"Kõigi osalevate riikide laskesuusatamise alaliidud kuuluvad IBU määratluse järgi C-kategooria ehk areneva struktuuri või D-kategooria ehk algelise struktuuriga alaliitude hulka. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on B-kategooria ehk arenenud struktuuriga alaliit," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse liige ja Otepää suvebiatloni maailmameistrivõistluste võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

A-kategooria ehk kõrgeima taseme struktuuriga laskesuusatamise alaliidud on Norral, Rootsil, Itaalial, Prantsusmaal ja Saksamaal.

Rahvusvahelise suvelaagri peatreeneri ametis oli pikka aega Kanada koondist juhtinud sakslane Mathias Ahrens, keda toetasid kolm treenerit – Kristiina Kresmer Eestist, Martina Seidl Saksamaalt ja Lukas Jakeliunas Leedust.

"See oli minu esimene kogemus rahvusvahelist laagrit korraldada ning suurepärane võimalus tutvuda teiste treenerite ja sportlastega. Leian, et see on heaks võimaluseks üksteiselt õppida," ütles laagrit juhendanud Tartu Suusaklubi treener Kristiina Kresmer. "Minu peamisteks ülesanneteks oli treeningplaani planeerimine koostöös teiste treeneritega, treeningute läbiviimine ja juhendamine."

Eestlastest osales Otepää laagris sportlaste eeskuju rollis ka Eesti koondislane Regina Ermits, kes kohtus osalejatega ja jagas oma kogemusi.

Laagri peamiseks eesmärgiks oli arendada laskmise tehnikat ning suurvõistlusteks valmistumist. "Kuna mõned päevad peale suvelaagri lõppu algavad Otepääl suvebiatloni maailmameistrivõistlused, siis oli Tehvandi Spordikeskus oma tipptasemel võimalustega ideaalne koht sellise laagri läbiviimiseks," ütles Zahkna.

Suvebiatloni maailmameistrivõistlused toimuvad 22.-25. augustini Otepääl. Võistlustele saab kaasa elada nii lasketiirutribüünilt kui rajalt.