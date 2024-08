Käit ja Rapid leppisid jälle viigiga

Rapid läks Bukaresti Dinamo vastu teise poolaja algul Claudiu Petrila penaltist juhtima, ent 1:1 lõppskoori tõi Dinamo tabloole 77. minutil. Ühe kaotuse kõrval oli see Rapidi jaoks juba hooaja viies viik, sealjuures on Rapid neist neljas eduseisu käest andnud, vahendab Soccernet.

Taas täismängu kirja saanud Käit on üks vaid kahest mängijast, kes on sel hooajal teinud Rapidi eest liigamängudes kaasa kõik minutid, liigatabelis on Rapid 16 tiimi seas 11. kohal.

Joonas Tamme ja Matvei Igoneni koduklubi Plovdivi Botev jätkas Bulgaaria kõrgliigas võidulainel, kui 1:0 alistati Igoneni eelmine tööandja Hebar. Tamm tegi kaasa kogu nullimängu, varumeheks langenud Igonen vaatas mängu taas pingilt.

Teistest tippudest ühe mängu vähem pidanud Botev on neljast mängust saadud kümne punktiga kolmandal tabelireal, jäädes liidrile alla vaid kahe punktiga.

