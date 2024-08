Esireket Sinner kohtub Cincinnatis finaalis asetuseta ameeriklasega

Mõlemad Eesti aja järgi esmaspäeva esimestel tundidel peetud poolfinaalid kujunesid väga põnevaks. Puusavalu käes vaevlev ja mängu jooksul mitmel puhul longanud Sinner alistas kolme aasta taguse Cincinnati turniiri võitja Alexander Zverevi 7:6 (9), 5:7, 7:6 (4) matšis, mis kestis enam kui kolm tundi.

"Mõnikord tuleb mängida kõhutunde pealt ja täna oli see minu tugevuseks. See oli hea mäng, ta servis väga hästi ning võin võidu üle uhke olla," sõnas Sinner, kes oli Zverevile kaotanud neli viimast omavahelist mängu. "See võit tähendab minu jaoks väga palju. Füüsilise poole pealt pean olema parem, sest kui tahan slämmitiitleid võita, pean saama paremasse vormi."

Zverev servis 15 ässa ja sooritas sarnaselt Sinnerile 37 äralööki, aga itaallane võitis oma teiselt servilt 64 protsenti mängitud punktidest maailma neljanda reketi 53 protsendi vastu.

Mullu maailma esikümnesse tõusnud Tiafoe (ATP 20.) kaotas 15. asetusega Holger Runele avaseti 4:6, võitis teise 6:1 ning tuli siis kolmandas välja 2:5 kaotusseisust, jõudes 7:6 (4) setivõiduga oma karjääri esimesse ATP Masters 1000 turniiri finaali.

"Viimane sett oli täiesti hullumeelne. Mul oli õnne, tabasin paar korda võrgulinti, aga võitlesin ka väga kõvasti," tõdes otsustavas setis seisul 4:5 kaks matšpalli päästnud ameeriklane. Kummagi mängija esimese servi õnnestumise protsent ei ületanud 50, Rune tegi kaheksa topeltviga.

Tiafoe oli turniiri alguses tänavu võitnud 19 ja kaotanud 18 mängu, aga on uue treeneri David Witti käe all leidnud uue hingamise ning jõudis Cincinnatis finaali esimese ameeriklasena pärast John Isnerit 2013. aastal. Uuel nädalal kuuluvad maailma TOP20 sekka viis USA meest (Taylor Fritz, Sebastian Korda, Tommy Paul, Ben Shelton ja Tiafoe), viimati juhtus see 1997. aasta alguses.