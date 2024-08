Soomer teenis Hollandis kaks teist kohta

Vundament IDM-sarja viiendale etapile Hollandis laoti nädalajagu varem Eestis, kus jõuti jälile neljanda etapi rikkunud kotermannile ja kodus tehtud töö sai väärilise tasu, sest Soomer teenis Assenis mõlemast võistlussõidust teise koha.

Soomer startis mõlemal korral esireast kolmandalt kohalt ja kuigi esimene start läks pisut aia taha, sujus teine paremini, sest pärast teise kurvi läbimist oli mees juba liidripositsioonil.

"Mõtlesin teises sõidus tõemeeli, et esimene võit on tulemas, kuni Ilja [Mihhaltšik] minust kaks ringi enne finišit mööda läks," nentis viimsilane pärast autasustamist. "Tagantjärgi tean, mida oleks võinud teha teisiti ja järgmine kord on see tal keerulisem. Õpime ja areneme iga võistlusega, kiirus on meil juba üsna hea, aga meil tuleb sõdida meeskonna vastu, kes pole kümme aastat näinud ühtegi teist tsiklit peale BMW."

Esimese sõidu alguses tuli eestlasel üle elada ka üks ärev moment, mis jäi operaatoritel kahe silma vahele. "Kurvi sisenedes läks tagaratas alt ära ja umbes 60 meetrit olin reisija, kes pidas hinge kinni, kas ratas tuleb külglibisemisest välja või saan jälle haiget. Õnneks jäin püsti ja edasi sujus kõik viperusteta," nentis Soomer.

Mõlemad Assenis peetud sõidud võitis sarja liider Mihhaltšik, teise ja kolmandana lõpetasid vastavalt Soomer ning Patrick Hobelsberger, kes kõik kasutavad BMW tsiklit BMW M 1000 RR.