Kodusel driftivõistlusel tuli võitjaks Ao Vaida

Pingeline finaalidepäev tõi võistlusrajale nii rõõmuhõiskeid, kui tehnilisi probleeme. Laupäeval startis võistlusele 40 Eesti driftisõitjat, kellest 20 pääsesid tänasesse finaali. Kahe sõidupäeva suurimad erinevused olid, et pühapäeval ruumi eksimusteks ei olnud, sest iga vooru läbimiseks oli üks võimalus ning lisaks ootas võistlejaid ees kaks uut rajaelementi, mida enne sõitu proovida ei saanud.

Esimese sõiduvooruga selgitati kaheksa parimat ning sealt edasi neli, kes pääsesid superfinaali. Need sõitjad olid: Oskar Raud, Michael Reiljan, Kevin Luige ja Ao Vaida.

Noorel driftimehel Siim Oskar Häälel sõit ebaõnnestus, sest tal purunes ühe rajaelemendiga kokkupuutel sõiduki tagumine õõtshoob. Põhjus siiski ei olnud sõitja viga, vaid juba eile roolivõimu probleemidega sõna otsese mõttes maadelnud Siim Oskarit tabas sama tehniline probleem ka täna ning kui poole drifti pealt roolitunnetus muutub, siis on edasine sõiduki valitsemine väga keeruline.

Teine ebaõnnesõdur oli laupäeval kaks maksimumilähedast sõitu teinud Oliver Randalu. Kes alustas tänast päeva neljanda tulemusega, kuid esikaheksa sõidus seiskus algul teadmata põhjusel mootor. Hiljem selgus, et asja taga oli massilüliti küljest lahti tulnud kaabel. Kuid selline juba tehnikasport on.

Kõik eelnev segas korralikult kaarte ning finaali eel ei olnud võimalik lõpuni kindlalt öelda, et kes tuleb võitjaks. Järjest rajale startinud võistlejad näitasid oma driftimisega just seda taset, mis on ka põhjus, et Eestis selline võistlus toimuma saab.

Red Bulld Car Park Drift 2024 Autor/allikas: Timo Müürisepp

Red Bull Car Park Drifti looja Abdo Feghali ütles, et Eestis on driftitase kõrge. "Kui 2022. aastal esimest korda Eesti driftijaid ning nende sõidukeid nägin oli kohe selge, et siin riigis teeme seda millalgi uuesti. Tase on kõrge, eelsõitudest tullakse läbi punktisummadega, mis mõnes riigis tagab finaalis võidu. Autod on hästi ehitatud ja sõitjad saavad aru, et millega nad rajal tegelevad," sõnas Feghali.

Nii selguski võitja päris lõpus ja väikeste punktivahedega. Poodiumikohad jagasid omavahel Michael Reiljan, kelle tulemuseks jäi finaalis 262 punkti. Teise koha napsas omale vaid punktivõrra parema tulemuse välja sõitnud Kevin Luige ja võitjana väljus lahingust Ao Vaida. Tema finaalsõidu skooriks märkisid kohtunikud 275.

"Ebareaalne! Milline korraldus, milline rada ja kui hästi mul kõik klappis. Ütlen ausalt, et 2022. aastal olin nii öelda parkladrifti võistluse osas skeptiline, kuid täna on see arvamus 180 kraadi teises suunas," sõnas võitja.

"Kõik, kes driftiga tegelevad, peaksid sellel võistlusel osalema. Siin selgub, kes tunnetab oma autot ja selle gabariite. Tavaline driftivõistlus on teistmoodi, kuid mitte parem. Mõlemaga peab tegelema, sedasi sünnivad maailmatasemel driftijad. Maailmafinaali lähen eesmärgiga võitma, mitte osalema," lisas Vaida oma võiduintervjuus.

Red Bull Car Park Drift Eesti kaaskorraldaja Raiko Ausmees jäi võistlusega rahule. "Väga rahul. Võistlejate positiivne tagasiside, head sõnad Abdo poolt ja suurepärane publik. Muud emotsiooni ei saagi korraldusmeeskonnal olla, kui enne sündmuse esimese päeva lõppu olid juba piletid välja müüdud," sõnas Ausmees.

Red Bull Car Park Drifti maailmafinaal toimub 5. ja 6. detsembril Omaanis