Kiskonen ja Uibokand võidutsesid Jõulumäe rattamaratonil

60-kilomeetrisel Grand Prix distantsil võidutses Kiskonen ajaga kaks tundi, 11 minutit ja kaheksa sekundit. Teisena finišeerinud Matthias Mõttus kaotas talle 15 ja kolmanda koha pälvinud Gert Jõeäär 37 sekundiga. Laupäeval Eesti meistriks kroonitud Peeter Tarvis (+4.01) pidi leppima neljanda kohaga.

"Kuna ma ise elan Pärnus, siis käisin eile ja üleeile rada harjutamas. Tehniliste kohtade peal sõitsin laskumisi nii kiiresti kui sain ja peale seda olidki ainult Matthias ja Gert mul järel. Nendega koos sõitsin siis lõpuni," ütles Kiskonen võistluse järel, kes lubas osalema tulla ka sarja viimasele etapile.

Naiste seas pälvis esikoha Uibokand ajaga kaks tundi, 32 minutit ja kuus sekundit. Pjedestaali madalamatele astmetele sõitsid end Triin Rast (+8.41) ja Ann-Christine Allik (+8.41).

"Kui eile oli kogu sõit täielik ikaldus ja kõik asjad läksid aia taha, siis täna oli vaatamata suurele väsimusele ja eilsele kukkumisele emotsioon palju parem," rääkis päev varem Eesti meistrivõistlustel pronksmedali pälvinud Uibokand.

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid seekord kõige kiiremad Taavi Kannimäe ja Anne Niilus.

46-kilomeetrisel Gardena maratonil pälvis esikoha Ivo Irbe ajaga 1:51.32. Teisena jõudis finišisse Markus Lepmets (+0.28) ja kolmandana Marius Hirv (+3.01). Naiste seas olid kiireimad Amanda Reilija Zarina (2:07.07), Karolin Surva (+7.14) ja Maarja Vuin (+11.25).

23-kilomeetrise Jetoil poolmaratonil võidutses Uku Järv (53.38), edestades Magnus Normakut (+0.05) ja Silver Semjonovit (+1.32). Naiste seas oli parim Carola Hirv (1:03.33), jättes selja taha Melissa Kivi (+1.03) ja Roosmarii Pesori (+1.11).

M-10 vanuseklassis olid kõige kiiremad Carl Christer Irbe, Derek Urgard ja Georg Klaos. Tüdrukute seas mahtusid esikolmikusse Karolina Lilenbach, Patricia Delvere ja Eliise Vuin.

Kuni kaheksa-aastaste poiste seas võidutsesid Kenert Karner, Koit Carlos Kesa ja Glen Jõelain. Kuni kaheksa-aastaste tüdrukute seas aga Mari Nõmtak, Emma Emilie Tammeleht ja Marta Kolõtsev.

Sarja üldarvestuses on GP distantsil parim mees Kiskonen ja parim naine Allik. SFS vahefinišite arvestuses juhib Jõeäär ja Mariine mäefinišite arvestuses Markus Pajur. Hansgrohe kiirenduskilomeetri üldliidrid on Niilus ja Rando Marten Evendi. Maratonidistantsil jätkab esikohal Irbe ja poolmaratonis Normak. Mehed seenior klassis läheb viimasele etapile vastu liidripositsioonilt Virgo Karu ja naised seenior klassis Anita Muizniece. M10 klassis on üldliider Carl Christer Irbe ja N10 klassis Karolina Lilenbach.

Estonian Cup Rattamaratonide sarja kuues ja ühtlasi viimane etapp peetakse 7. septembril, kui kavas on Ramudden 10. Valgehobusemäe rattamaraton.