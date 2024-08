Swiatek ja Sabalenka peavad Cincinnati poolfinaalis enda 12. duelli

Veerandfinaalis alistas maailma esireket Swiatek kolmes setis 17-aastase Mirra Andrejeva (WTA 24.) 4:6, 6:3, 7:5. Sabalenka oli parem maailma 17. reketist Lumila Samsonovast 6:3, 6:2.

Swiatek ja Sabalenka on kohtunud viimase kolme aasta jooksul 12 korda, millest kaheksal korral on võidutsenud Swiatek ja kolmel korral Sabalenka. Viimaseses kolmes kohtumises on peale jäänud Iga Swiatek.

Pegula pidi poolfinaali jõudmiseks väljakul viibima natukene üle kolme tunni. Veerandfinaalis sai ameeriklanna jagu Leylah Fernandezest (WTA 26.) 7:5, 6:7 (1), 7:6 (3). Badosa jõudis poolfinaali olulisel kergemalt, kui alistas tunniga Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28.) 6:3, 6:2.

Pegula ja Badosa on omavahel kohtunud kahel korral ning mõlemad kohtumised on võitnud Pegula. Viimati mängiti teineteise vastu mullu Charlestonis.