Soonik pälvis Belgias viienda koha

Esimese koha saavutas kodupubliku rõõmuks Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache Cycling Team; 2:25.19), edestades hollandlannat Marjet Groeni (MTD Women-Cycling) ja kaasmaalannat Dina Scavonet (Carbonbike Giordana by gen Z), vahendab ejl.ee.

"Väga kiire sõit oli, sest tänasel sõidul ei olnud nii palju pöördeid kui tavaliselt on nendel sõitudel," ütles Soonik. "Väga palju rünnakuid oli. Olin ilusasti grupi ees ja läksin ise ka mõne minekuga kaasa, aga need toodi kõik tagasi. Umbes kolm kilomeetrit enne lõppu said kaks ratturit eest ära ja meil jäi paar meetrit puudu, et nad uuesti kätte saada, aga tunne oli hea ja ma jäin oma tulemusega rahule."

Kokku sai tulemuse kirja 113 ratturit.