Bagnaia tõusis üldarvestuses Martiniga esikohta jagama

Hommikuses kvalifikatsioonis näitas kiireimat ringiaega hispaanlane Jorge Martin (Prima Pramac Racing), kes hõivas parima stardikoha uue rajarekordi 1.27,748-ga. Aja alla 1.28 sai kirja ka Bagnaia (+0,141), kolmas oli kuuekordne maailmameister Marc Marquez (+0,544).

Pärastlõunases sprindisõidus langes esikohalt startinud Martin avakurvi järel Bagnaia selja taha teiseks, kuid haaras liidrikoha peagi tagasi. Sõidu otsustav hetk sündis teisel ringil, mil Martin sisenes ühte kurvi liiga kiire hooga ja pidi sõitma väljasõidualale, loovutades esikoha tagasi Bagnaiale.

Kuigi Martin aeglustas rajale naastes, tuvastasid kohtunikud, et ta ei suutnud reeglitekohaselt Bagnaiaga ühesekundilist vahet sisse jätta ning hispaanlasele määrati seetõttu karistus, mis võimaldas Bagnaial turvalise edumaaga finišeeruda.

