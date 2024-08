Liverpool alustas uue peatreeneri käe all võidukalt

Väravateta lõppenud avapoolaja järel viis Diogo Jota külalised 60. minutil juhtima ning viis minutit hiljem vormistas lõppskoori meeskonna talisman Mohamed Salah.

Ipswichi leeris tegi ajalugu ründaja Ali Al-Hamadi, kellest sai esimene Iraagist pärit mängija, kes pääsenud Inglismaa kõrgliigas väljakule. Premier League'i ajastul ehk alates 1992. aastast on Inglismaa kõrgliigas platsil käinud 124 erinevast rahvusest jalgpallurit.

Järgmises voorus võõrustavad Sloti hoolealused hooaja esimeses kodumängus Brentfordi. Ipswich sõidab külla valitsevale meistrile Manchester Cityle.

Avavoor jätkub laupäeva õhtupoolikul viie mänguga. Teiste seas on võistlustules mullune hõbedameeskond Londoni Arsenal, kes läheb kodumurul vastamisi Wolverhampton Wanderersiga.

