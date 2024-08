EADSE uueks juhiks saab judoliidu president

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu esimehe Indrek Oro sõnul on Kaljulaidil mitmeid omadusi ja kogemusi, mis teevad temast positsiooni täitmiseks hea kandidaadi.

"Kaido Kaljulaidil on mitmekesine juhtimiskogemus, mis ulatub nii spordi- kui finantssektorisse. Tema senine tegevus Eesti Judoliidu presidendina on näidanud tema võimet juhtida spordiorganisatsioone, tugevdada rahvusvahelisi suhteid ning edendada ausa mängu ja spordieetika põhimõtteid," märkis nõukogu esimees. "Kaljulaid on tõestanud end pühendunud juhina, kes suudab tõhusalt tegeleda ka keeruliste väljakutsetega."

Nõukogu liikmete vahel oli lõppvooru jäänud nelja kandidaadi osas tõsine arutelu ja kaalumine, rääkis Oro. Üheskoos leiti, et arvestades Eesti majanduse olukorda on finantstaustaga juht organisatsioonile praegu edasi minekuks vajalik.

Oro kinnitusel ei ole EADSE senisele juhile ja juhtimisele nõukogul mingeid etteheiteid, vaid vastupidi. "Oleme olnud Hennu tööga väga rahul. Tema on selle organisatsiooni üles ehitanud sellisena nagu see tänasel päeval on. Henn on üles ehitanud sellise võrgustiku ja lisanud kunagisele dopinguagentuurile juurde uued funktsioonid nagu spordieetika tagamine ja kokkuleppemängude ja ahistamise vastane võitlus. Lisaks on tekkinud oluline uurimisvõimekus. Kõik need uued suunad on Hennu ja tema meeskonnaga välja arendatud ja käima pandud," loetles ta.

Kaido Kaljulaid asub ametisse 9. septembril ja tema sõnul on tal kavas jätkata tugevat koostööd nii kodumaiste kui rahvusvaheliste partneritega, et edendada ausat ja eetilist sporti Eestis. "Ma olen praktiliselt terve elu spordis nö sees olnud ja spordieetika laiemalt pakub mulle suurt huvi, sellest ka initsiatiiv kandideerida. Eks see tulenes kindlasti ka asjaolust, et judo - millega ma ise igapäevaselt kokku puutun - on rohkem kui sport. Judo on kasvatusmeetod," selgitas ta.

Kaljulaidi sõnul arendab sport inimest mitte ainult füüsiliselt vaid ka vaimselt ning praktikas kerkivad seetõttu kohe ka eetilised küsimused. "Kuidas kaitsta sportlasi - mitte ainult tippe vaid ka harrastajaid, lapsi - nii, et sport toetaks nende tervist ja normaalset arengut. EADSE kui organisatsiooni mõte on vabastada spordivaldkond kõigist muudest pingetest, et sport saaks olla ainult kasulik osa inimese elust," selgitas ta.

Kaido Kaljulaid on Eesti Judoliidu president, kes asus ametisse 2021. aastal. Lisaks judoliidu juhtimisele on Kaljulaidil taust investeerimispanganduses.